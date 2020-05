Il Pescara è la prima in B a riaprire gli spazi del centro sportivo

Fuori provincia - Timida ripresa delle attività in casa Pescara, con la decisione della società biancazzurra di mettere a disposizione degli atleti gli spazi verdi della struttura Delfino Training Center, aumentando di fatto il livello di sicurezza e usufruire dei campi in erba più consoni alla preparazione fisica. Seduta di allenamento facoltativa sotto la guida dei preparatori atletici Francesco Petrarca e Riccardo Cantarini, divisi in gruppi di 4 elementi e con un tempo di lavoro di circa un ora per gruppo. Corsa, esercizi di potenziamento e attività aerobica mantenendo distanza di sicurezza e utilizzando materiale proprio in attesa di nuove disposizioni ministeriali. Come lo Spezia, da domani centro sportivi accessibili ai calciatori per Frosinone, Crotone e Pordenone.