Il Perugia e Alessandro Nesta si separano, cambio in panchina

Fuori provincia - "A.C. Perugia Calcio comunica che Alessandro Nesta non sarà il responsabile tecnico della prima squadra per la prossima stagione sportiva. Il Club desidera ringraziare Alessandro Nesta e il suo staff per l’impegno e la professionalità profusi in questo anno augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera". Non sarà nel segno della continuità il prosieguo del Perugia Calcio, l'altra eliminata nel turno preliminare dei playoff. Il club umbro cambia in panchina.