Il Parma esonera Liverani e richiama D'Aversa

Fuori provincia - Il Parma non sarà più allenato da Fabio Liverani. Fatale il 3-0 contro l'Atalanta che certifica un periodo molto difficile per gli emiliani che si affidano nuovamente a Roberto D’Aversa. Il tecnico era ancora sotto contratto dopo aver allenato i ducali per quattro stagioni, con due salvezze in serie A. Il suo staff sarà composto dall’allenatore in seconda Andrea Tarozzi, dal preparatore dei portieri Alberto Bartoli, dai preparatori atletici Luca Morellini e Danilo Massi, dal preparatore addetto al recupero infortunati Paolo Giordani e dai match analyst Marco Piccioni e Simone Greco.