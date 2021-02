Il Parma deve vincere e D'Aversa: "Io credo alla salvezza al 100%"

Fuori provincia - "Abbiamo un Presidente, l’ho detto anche il giorno della presentazione, che oggi come oggi è uno dei pochi che ha investito molto nel calcio e dobbiamo essere bravi noi a preservare la categoria e far sì che questo entusiasmo non vada scemando ma anzi aumenti sempre di più. Non mi preoccupa il futuro, credo che Parma possa avere un futuro molto roseo sotto tutti i punti di vista. Quello a cui dobbiamo pensare adesso è il presente, è preservare la categoria che è fondamentale per tutti”. Stasera Verona-Parma chiude la giornata di campionato e Roberto D'Aversa sa di giocarsi una chance importantissima. Spezia a parte, nessuna ha fatto risultato pieno dalla decima in giù.

Kyle Krause ha investito parecchio a gennaio per ottenere il mantenimento della categoria, ma Pellè è fuori dai giochi per un problema fisico. "“Nel confronto di ieri con i tifosi, colui che ha parlato maggiormente e rappresentato un po’ tutti ha parlato molto bene. Quello che ci hanno chiesto è l’impegno. Non dimentichiamo che il Parma come città, come squadra e giornalisti, solamente 6 anni fa è ripartito dalla Serie D. Ci hanno chiesto di onorare la maglia. Credo che ognuno di noi, a prescindere da tutto, deve cercare di fare la nostra professione al massimo. Quanto credo nella salvezza? Ci credo al 100%, altrimenti non sarei tornato".