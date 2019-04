Il Palermo fa fuori il Benevento dalla corsa alla promozione diretta

Fuori provincia - Successo importante in chiave promozione per il Palermo che espugna il Vigorito e porta a casa 3 punti che riportano i ragazzi di Stellone a una lunghezza dalla coppia Brescia-Lecce (con i lombardi impegnati domani sera nel posticipo di Livorno).



Un primo tempo molto equilibrato viene sbloccato dal solito Nestorovski che batte Montipo’ al 42' mentre i giallorossi si fermano sulla traversa colpita da Ricci. Nella ripresa i sanniti ci provano gettandosi in avanti ma Brignoli è insuperabile. A 9 minuti dalla fine Puscas trova la rete del raddoppio. Al 90' però riapre tutto Asencio, entrato nel corso della ripresa, che sfrutta l’assist di Insigne per la rete che tiene vive le speranze dei ragazzi di Bucchi. L’assalto finale però non porta i frutti sperati e il Palermo porta a casa 3 punti preziosissimi.