Il Monza cannibale di Berlusconi: "Ibra e Kakà? Non si sa mai"

Fuori provincia - Silvio Berlusconi non c'era alla conferenza stampa che celebrava la promozione, ma che il Monza si concepisca come la continuazione "romantica" del suo Milan non c'è dubbio. “Questa promozione è il 30esimo trofeo di Silvio Berlusconi dopo i 29 col Milan", ha detto Adriano Galliani in apertura. Il tentativo di fare il doppio salto è già programmata da un anno, da quando già si costruiva una squadra in ottica serie B. Nel 2019, di questi tempi, gli occhi del Monza cannibale si posavano anche su un paio di calciatori dello Spezia.

Lo standard per il prossimo mercato sarà altissimo. "Ibrahimovic era un nostro obiettivo vero, così come Kakà - ha detto Berlusconi a Tele Lombardia -. Si sono create difficoltà extra-calcistiche e abbiamo dovuto rinunciare, ma non si sa mai. Ci stiamo preparando per giocare un buon campionato di Serie B, pensiamo a 4-5 rinforzi. Stiamo cercando i migliori giocatori della categoria". E in caso di un Monza-Milan? "Non indosserò nessuna sciarpa. Oggi il mio cuore batte al 50% per il Milan e al 50% per il Monza. Per metà mi rallegrerò e per metà soffrirò". Non è detto che lo Spezia rimanga in serie B ad aspettare questa sicura protagonista.