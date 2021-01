Il Milan è campione d'inverno, il Crotone il fanalino di coda

Fuori provincia - I viola dopo la sconfitta del San Paolo ritrovano subito i tre punti superando al Franchi il Crotone 2 - 1. Gara indirizzata già nel primo tempo, con Ribery in forma smagliante e le reti di Bonaventura e Vlahovic. Il centrocampista segna al 20' con una conclusione all'incrocio dei pali, l'attaccante raddoppia al 32' finalizzando l'assist del francese compagno di reparto. A metà del secondo tempo Simy accorcia le distanze e nel finale i viola soffrono il forcing dei calabresi, che non riescono però ad agguantare il pareggio. La Fiorentina chiude così l'andata a 21 punti, gli stessi della scorsa stagione, per il Crotone continua invece il mal di trasferta (solo due punti conquistati) e arriva la conferma dell'ultimo posto al giro di boa.



Il Milan perde in casa contro l'Atalanta per 3 - 0, ma il contemporaneo pareggio a reti bianche dell'Inter alla Dacia Arena permette alla formazione di Pioli di chiudere l'andata in testa alla classifica, con due punti di vantaggio sui "cugini".



A San Siro si è vista la versione migliore dell'Atalanta, col solito Ilicic imprendibile per gli avversari e Zapata a seminare panico nella difesa rossonera. A segno sono andati Romero di testa (26'), Ilicic su rigore (53') e Zapata a tu per tu col portiere (77'). La formazione di Gasperini torna prepotentemente in zona Champions, quella di Pioli registra il secondo campanello di allarme dopo la sconfitta, sempre subendo tre reti, contro la Juventus a inizio mese. Non ne approfitta invece l'Inter, che contro l'Udinese le ha provate tutte, ma un pò per il campo reso scivoloso dall'incessante pioggia, un pò per la giornata negativa dei suoi attaccanti, e soprattutto per la grande organizzazione della squadra di Gotti, non ha trovato la via del gol. In cronaca l'occasione più clamorosa capita a Lautaro su regalo della difesa friulana, con un super Musso a rimediare.



Martedì le due milanesi si ritroveranno faccia a faccia al Meazza, per un attesissimo Quarto di Finale di Coppa Italia.