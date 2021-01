Il Lecce vuole 1,5 milioni di euro per Falco

Fuori provincia - Per la cessione in serie A, Corvino chiede 1,5 milioni di euro. E' questo il prezzo fissato dal Lecce per l'ala salentina in caso di richieste dalla massima serie. Il calciatore, 29 anni tra poche settimane e ormai ai margini del progetto giallorosso, ha dunque una valutazione molto importante da parte del club di appartenenza. Tale da rendere impraticabile un approfondimento della questione da parte di chiunque in questo momento di affari bloccati. A questo punto più facile vederlo accasarsi in serie B o all'estero.