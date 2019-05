Il Lecce contro lo Spezia cerca la nona promozione in serie A

Fuori provincia - Il Lecce si appresta a vivere i 90’ finali del campionato sperando di centrare la 9° promozione in serie A: i salentini hanno un punto di vantaggio sul Palermo e devono restare davanti ai siciliani. In caso di arrivo a pari punti – unica ipotesi 63 punti – con i giallorossi ko contro lo Spezia ed i rosanero che pareggiano contro il Cittadella al “Barbera” – salirebbero i siciliani, grazie al doppio 2-1 a loro favore negli scontri diretti. Il Lecce è salito in serie A nelle stagioni 1984/85, 1987/88, 1992/93, 1996/97 (doppia salita dalla C alla A, come potrebbe essere stasera), 1998/99, 2002/03, 2007/08 e 2009/10. Lo Spezia anche l’anno scorso fu “arbitro” della volata promozione nei 90’ finali, perdendo 0-2 in casa dal Parma, che sorpassò al fotofinish il Frosinone, fermato sul 2-2 dal Foggia al “Benito Stirpe” e che era avanti ai crociati in classifica prima dei 90’ conclusivi.