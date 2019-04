Il Lecce batte il Brescia e mette mezzo piede in serie A

Fuori provincia - Con una rete di Tabanelli nella ripresa, il Lecce affonda il Brescia e aggancia le rondinelle in testa alla classifica della Serie BKT. Festa per la promozione dunque rimandata per la squadra di Corini. Partono forti i padroni di casa che, all’8', mettono paura agli avversari con La Mantia, ma Alfonso e’ attento e non si lascia sorprendere. Il Brescia stenta a prendere le misure agli avversari e allora gli uomini di Liverani si distendono in fase offensiva con Mancosu che, servito in area da un ottimo Petriccione, al 19' spreca malamente mandando il pallone fuori da buona posizione. Corini invoca una reazione e, al 21', Torregrossa prova la conclusione potente dalla distanza, ma Vigorito e’ reattivo e salva la propria porta. Al ritorno in capo dagli spogliatoi e’ ancora il Lecce a fare la gara e, al 9', Sabelli entra duro su Venuti. Piccinini non ha dubbi e ammonisce per la seconda volta il difensore bresciano. Acquisita la superiorita’ numerica, il Lecce si riversa in avanti e, al 14', Lucioni sfiora il vantaggio con un colpo di testa che, seppur di poco, finisce alto. Le rondinelle hanno però l’occasione più ghiotta della partita, una bella combinazione Bisoli Torregrossa mette quest’ultimo in condizione di piazzare la palla in rete ma la mira fallisce di poco. Gol sbagliato, gol subito: al 35' Meccariello crossa basso per Tabanelli che insacca l’1-0 e chiude la gara facendo letteralmente esplodere un Via del Mare tutto esaurito.