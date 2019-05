Il Laghezza Volley già promosso chiude a Sanremo

Fuori provincia - La trasferta a Bussana di San Remo contro un Grafiche Amadeo S. Remo penultimo in classifica (ore 21, poiché anche stavolta tutti giocano alla stessa ora onde non favorire nessuno, partenza dunque alle 15.30 dal Palamariotti) non dovrebbe essere un problema per una capolista già aritmeticamente da tempo in B che non avrebbe intenzione di deconcentrarsi nemmeno nell’ultima giornata...tuttavia: indisponibili il palleggiatore Andrea Izzo, la banda-opposto Marco Tagliatti e l’ala Davide Buriassi, sebbene quest’ultimo sia decisamente una riserva.

Si gioca, per la 22.a e ultima giornata del campionato di Serie C ligure maschile, al “Mercato dei Fiori” di Bussana. Arbitrano Giovanni Olivieri e Daniele Melchiorre Ricci. Infine ecco gli altri incontri in programma nel turno; Admo Lavagna-Avis Finale Ligure, Colombiera Project Sarzana-Spazio San Antonio Genova, Grafiche Amadeo San Remo-Volley Laghezza Spezia, Tre Stelle Villaggio Chiavari-Colombo Genova, Spinnaker Savona-Acli Santa Sabina Ge.