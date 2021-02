Il Genoa strappa il pareggio all'ultimo secondo e con l'uomo in meno: 2-2 col Verona

Fuori provincia - L'ultima delle tre squadre liguri di Serie A a scendere in campo è stata l'unica a fare punti. Il Genoa di Ballardini ha pareggiato in casa 2-2 contro il Verona con un colpo di reni al 95', dopo essere rimasto in dieci dal 77'.

I rossoblu sono andati in svantaggio due volte contro la squadra di Juric. Di Ilic la prima rete al 17', raggiunta al 48' da quella di Shomurodov, nuovo vantaggio di Faraoni al 61' e definitivo 2-2 di Badelj.



Il Genoa sale a 26 punti, il Verona a 34. In serata, alle 20.45, Sassuolo contro Bologna.