Fuori provincia - Grandi manovre in attacco per il Crotone di Giovanni Stroppa. Radiomercato dà vicini i due attaccanti Bonazzoli (Sampdoria, via Torino) e Di Carmine (Verona). Acquisti che si aggiungono alla premiata ditta Simy-Messias che rimane il punto di forza dei calabresi. Il brasiliano in particolare ha dimostrato in questa stagione di essere destinato a rimanere in serie A qualsiasi sia il destino del suo club, al momento ultimo in classifica.