Il Crotone risorge e accorcia le distanze sulle penultime

Battendo 4-1 il Benevento, i calabresi si mettono in scia di Torino e Parma, raggiunto in extratime dal Sassuolo. Aspettando Atalanta-Genoa

Fuori provincia - Il Crotone rinasce in quella che poteva essere l’ultima curva del suo campionato: la squadra di Giovanni Stroppa batte il Benevento 4-1 e sale a quota 12 punti: i passi falsi di Torino, fermato ieri dallo Spezia all’Olimpico, e Parma, raggiunto su rigore a Sassuolo nell’ultimo minuto di recupero (aveva segnato Kucka per i ducali, pari di Duricic per i ragazzi di De Zerbi poco dopo che Gervinho ha mancato il 2-0 che avrebbe chiuso la storia), permettono così ai calabresi di riaprire il campionato per quel che riguarda la coda. Aspettando Atalanta-Genoa, in campo alle 18, e Milan-Cagliari le distanze si sono accorciate e la quota salvezza potrebbe addirittura alzarsi: Crotone ultimo con 12 punti ma Parma e Torino adesso sono ad una sola lunghezza e la sensazione è che dal Benevento in giù tutte siamo nel calderone.



F.L