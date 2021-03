Fuori provincia - Finisce in pareggio la sfida tra Sampdoria e Cagliari delle 18. I sardi conducono per oltre un’ora di gioco ma rischiano di buttare via tutto nel finale, ci pensa Nainggolan a tempo scaduto a salvare Semplici con un tiro da fuori. Era il 96esimo, quando i minuti di recupero concessi erano stati 3. Lykogiannis e Pavoletti si fanno ammonire per poter esserci contro lo Spezia. Cagliari a 22 punti, -4 da aquilotti, Benevento e Fiorentina.