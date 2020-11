Il Cagliari attende lo Spezia: "La vittoria in Coppa Italia ci dà fiducia"

Fuori provincia - Come Krapikas per lo Spezia, anche il Cagliari trova un portiere di rincalzo in grande spolvero in Coppa Italia. E' Guglielmo Vicario, decisivo nel passaggio del turno contro il Verona. "Il mio intervento più difficile penso sia stato quello sul colpo di testa di Di Carmine sul primo palo. Ciò che conta è la vittoria della squadra, ottenuta con la forza del collettivo e la capacità di soffrire, con la voglia di aggiungere una gioia a questo inizio di stagione. Ora dobbiamo pensare allo Spezia, una sfida importante per il nostro campionato contro una squadra che gioca bene a calcio e vive un ottimo momento".

Uno degli uomini più in forma di Di Francesco è l'attaccante Riccardo Sottil. "Vincere è sempre importante, ottenere una qualificazione dà ancora più fiducia verso il futuro e dobbiamo continuare così partita dopo partita, a cominciare dalla sfida contro lo Spezia. Sono contento per l'assist ad Alberto Cerri perché si merita soddisfazioni da ragazzo d'oro quale è. Il mio gol è stata una grande gioia".