Fuori provincia - Antonio Di Gaudio e Federico Ricci di nuovo insieme? A quanto pare ci starebbe pensando il Brescia di Cellino, che sonda i due attaccanti. Dopo il prestito allo Spezia, con cui hanno conquistato la promozione in serie A, sono tornati rispettivamente a Verona e Sassuolo e sono ovviamente molto ambiti in cadetteria. Per Di Gaudio quella con la maglia bianca è stata la quarta promozione in massima serie conquistata in carriera mentre Federico è a quota due.