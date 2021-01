Fuori provincia - Un Verona irriconoscibile cade sul campo del Bologna nel primo anticipo della giornata di serie A. Un rigore di Orsolini nel primo tempo basta agli uomini di Sinisa Mihajlovic per mettere in cascina tre punti importanti in ottica salvezza. Ospiti mai veramente pericolosi, orfani di Veloso nel palleggio e traditi da Kalinic capace di sbagliare l'unica occasione vera sparando sul portiere a pochi metri dalla porta.