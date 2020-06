Il Benevento ha la serie A in mano, questa sera gli basta un pareggino

Fuori provincia - Potrebbe essere la notte del Benevento. Match ball decisivo per i giallorossi di mister Pippo Inzaghi: con un punto, a prescindere dagli altri risultati, i sanniti torneranno in serie A dopo 3 anni dalla promozione del 2016/17. Con il pari, infatti, i giallorossi salirebbero a 74 e – anche in caso di successo dello Spezia sul Pisa – i liguri si attesterebbero a 53, -21 con 7 partite da giocare, ma scontri diretti negativi, avendo lo Spezia perso in casa (0-1) e fuori (1-3) contro i sanniti.

A maggior ragione Benevento in A se vince, ma addirittura anche se perdesse e lo Spezia non battesse il Pisa: sanniti fermi a 73, ma Spezia che – al massimo – salirebbe a 51 punti, -22 dai giallorossi con 21 punti in palio. In caso di promozione in questa giornata, a –7 dal termine della regular season, il Benevento eguaglierebbe il primato dell’Ascoli 1977/78 di Mimmo Renna, salito al termine della 31° giornata di campionato (sempre a 20 squadre), battendo 2-0 il Bari al “Del Duca”.