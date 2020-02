Il Benevento batte il Cosenza grazie alle parate di Montipò

Fuori provincia - Benevento a vele spiegate verso la serie A. Ne fa le spese il Cosenza, che prosegue negativamente la sua stagione. Al “Marulla”, i giallorossi concretizzano la vittoria numero sedici di questo campionato con un eurogol di Insigne nel primo tempo. I calabresi non riescono ad approfittare della superiorita’ con cui giocano per quasi tutta la ripresa (espulsione diretta per Volta dopo un fallo su Asencio). I rossoblu’, dopo uno squillo di Pierini su cross di D’Orazio sul quale Montipo’ smanaccia, si aggrappano ai guanti di Saracco sulla punizione di Letizia. Al 34' pero’ il Benevento firma lo 0-1 con un tiro a giro sul secondo palo di Insigne. La squadra di Braglia, con Pierini, spreca una punizione indiretta in area di rigore prima dell’intervallo. Nella ripresa, dopo l’espulsione di Volta all’8', Montipo’ sale in cattedra e salva Inzaghi in tre circostanze su Baez (5') e due volte su Pierini (9' e 47').