Il Bayern Monaco manda gli osservatori per Lucien Agoume

Fuori provincia - E' Lucien Agoume uno dei giovani tenuti in considerazione per il futuro dal Bayern Monaco. Uno dei club più importanti d'Europa ha mosso i propri osservatori per poter tracciare un profilo del 18enne francese di proprietà dell'Inter, ma quest'anno impegnato con la maglia dello Spezia in prestito. Secondo Sportbild, il centrocampista è ritenuto da Hasan Salihamidzic, direttore sportivo dei bavaresi, tra i più interessanti della propria annata. Agoume, titolare in Coppa Italia, ha per adesso ottenuto due presenze in serie A con la maglia bianca.