Il Bari potrebbe lasciar partire Awua in direzione Cesena

Fuori provincia - Francesco Modesto lo ha inseguito per tutta l'estate, a gennaio potrebbe finalmente riabbracciare Theophilus Awua. Il centrocampista di proprietà Spezia, in prestito al Bari, sembra poter tornare nelle prossime settimane alla corte dell'allenatore che lo ebbe a Rende un anno fa. Lo Spezia avrebbe dato via libera al trasferimento del centrocampista, si attende solo il via libera dalla Puglia. Appare dunque improbabile che il Bari riscatterà a fine anno il nigeriano alla cifra di 1.5 milioni di euro che era stata pattuita in estate.