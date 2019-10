Iemmello punisce anche il Pisa e il Perugia è primo

Fuori provincia - Sofferta vittoria del Perugia ai danni di un Pisa che ha lottato sino alla fine. Gli umbri sino cresciuti con il trascorrere dei minuti, andando a segno con il solito Iemmello.

L’attaccante, alla settima rete in altrettante gare, ha approfittato della distrazione di Varnier e sul cross di Di Chiara, sfuggito al controllo di Lisi, ha insaccato di testa, beffando Gori. Ha cosi’ raggiunto in vetta alla classifica dei cannonieri Marconi, rimasto all’asciutto. Dopo il gol l’attaccante del Perugia e’ diventato l’autentico mattatore, tentando il bis con un diagonale, mandando la palla fuori di poco.



Dopo le proteste del Pisa per un atterramento ai danni di Masucci da parte di Kouan, il Perugia e’ andato vicinissimo al raddoppio ancora con Iemmello, che e’ stato smarcato da un tacco di Di Chiara e il suo destro a girare ha mandato la palla a toccare la base esterna del palo piu’ lontano. Il Pisa ha avuto l’occasione giusta per pareggiare con Marconi, servito alla grande da Verna sul filo del fuorigioco e scaltro nel eludere il controllo di Gyomber, prima di tirare pero’ altissimo davanti a Vicario. Il Pisa si e’ reso poi ancora pericoloso su un cross di Belli per Marconi, il cui tentativo e’ stato vanificato da Vicario.



Il Perugia festeggia così la millesima partita in Serie B e almeno per un giorno anche il primato in classifica insieme all’Empoli.