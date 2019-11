Iemmello è il Perugia: da lui arrivano 17 punti su 19 totali

Fuori provincia - La sosta per gli impegni delle Nazionali permette di tracciare un mini bilancio dopo oltre un quarto di Serie BKT: 293 i gol complessivi, con una media di 2,44 a partita, 130 quelli realizzati nei primi tempi, 163 nelle riprese. Attacco più prolifico per il Pescara mentre Crotone, Livorno, Pisa e Salernitana hanno mandato in rete solo titolari. Ecco le altre curiosità a margine della 12a giornata segnalate da Football Data:



293 I gol segnati nella Serie BKT dopo 12 turni, alla media di 2,44 a partita. L’attacco più prolifico è del Pescara (22 reti segnate), 130 i gol segnati nei primi tempi, 163 nelle riprese con “picco” nel quarto d’ora finale di gara con 70 marcature, 23,9% del dato complessivo.



17 Pietro Iemmello sugli scudi: 17 punti dei 19 conquistati dal Perugia sono stati conseguiti dai biancorossi grazie ai suoi gol decisivi, pari al 89,5% del dato globale.



10 Con le reti segnate nelle partite dello scorso week-end Pescara e Pisa hanno raggiunto 10 marcatori diversi e sono diventate, alla pari del Benevento, le cooperative del gol nella Serie BKT 2019/20. Sono 139 i giocatori che hanno segnato almeno una rete in campionato.



4 Crotone, Livorno, Pisa e Salernitana sono rimaste le 4 squadre che, nelle prime 12 giornate di campionato, hanno finora mandato in rete solo titolari. Sono 23 le reti firmate con subentranti in questo torneo, con regina il Perugia a quota 4.



7 Il ChievoVerona è la formazione che guadagna più punti nelle riprese rispetto al 45’: +7. Livorno e Pisa sono le due più “sprecone”, con 5 punti perduti rispetto ai rispettivi risultati all’intervallo.



13 Sono 13 i calciatori in campo per tutti i 1080’ della Serie BKT, di cui 6 sono portieri (in ordine alfabetico Gori, Lezzerini, Micai, Perina, Semper e Vicario) e 7 di movimento (in ordine alfabetico Coda, Di Tacchio, Letizia, Migliorini, Modolo, Troest e Viola).



1-5 La vittoria più larga finora nella Serie BKT 2019/20 è targata Ascoli, 5-1 al Menti”di Castellammare di Stabia lo scorso 21 settembre.



1 L’unica tripletta finora segnata porta la firma di Camillo Ciano, 30 ottobre scorso, Frosinone-Trapani 3-0.