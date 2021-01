Ibrahimovic come Vignali, rosso in campo e scuse nello spogliatoio

Fuori provincia - "Ha chiesto scusa da grande campione". Così Stefano Pioli su Zlatan Ibrahimovic, che ieri sera nel derby milanese di Coppa Italia è stato protagonista sia in positivo che in negativo. Ha sbloccato la partita nel primo tempo, è stato poi però animatore di una lite con Lukaku e destinatario di un doppio giallo nella ripresa. Il capitano rossonero ha chiesto scusa nello spogliatoio, gesto che ricorda quello dello spezzino Vignali dopo il match di Torino. Anche in quel caso fu il suo allenatore a rivelarlo.