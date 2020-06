I social di Nicolò Zaniolo in mano a Fedez e alla Be ShapingTheFuture

Fuori provincia - Doom Entertainment, partecipata al 51% da Be ShapingTheFuture e dall’artista e “Talent Manager” Fedez, sigla un importante accordo con Nicolò Zaniolo e con Vigo, società di sport management, che segue l’atleta. Personal Brand Building, Digital Comunication, Digital PR, sviluppo del Licensing, Relationship Management sono solo alcune delle aree nelle quali DOOM apporterà la propria competenza a supporto dello sviluppo del brand di uno dei maggiori talenti dello sport italiano. L’accordo, della durata di due anni, ha l’obiettivo di valorizzare il “potenziale di brand” del giovane atleta ponendo le condizioni per una sua piena affermazione, oltre che nella dimensione sportiva, nella gestione delle relazioni con il complesso eco-sistema di uno sport ad alta visibilità come il calcio italiano e facendone un riferimento per Brand nazionali ed internazionali. Vigo, società di sport management che segue l’atleta, e DOOM collaboreranno anche nello sviluppo dell’immagine di altri selezionati atleti tra quelli seguiti dall’agenzia di Claudio Vigorelli.