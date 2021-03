Gyasi ce l'ha fatta, convocato dalla nazionale del Ghana

Fuori provincia - Attesa, ma non scontata. Eccola la chiamata da parte della nazionale del Ghana per Emmanuel Gyasi, 27enne attaccante dello Spezia. Il ct Akonnor lo ha inserito nella lista per le partite contro Sud Africa e Sao Tome e Principe, valide per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Al gruppo dei calciatori impegnati in madrepatria, che si allenano con le Stelle Nere da quattro settimane, si uniranno presto gli atleti di casa negli antri continenti.

Gyasi è l'unico italiano, tra gli altri Ekuban del Trabzonspor, Bukari del Gent, Ambrosius dell'Amburgo, Opoku dell'Amiens e Rahman del PAOK. Sud Africa-Ghana si terrà giovedì 25 marzo a Johannesburg, mentre lunedì 29 marzo è in programma Ghana-Sao Tome e Principe ad Accra. Gyasi dovrebbe quindi fare ritorno in Italia il giorno successivo in vista di Lazio-Spezia del 4 aprile.