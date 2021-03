Gyasi ammette: "Il mister si è arrabbiato... ha ragione"

Fuori provincia - "Abbiamo fatto una bella partita, soprattutto nel primo tempo. Poi appena sbaglia contro la Juventus, paghi... e abbiamo pagato". Emmanuel Gyasi tocca le cento presenze con la maglia dello Spezia e anche questa sera si fa notare per aver conquistato un rigore nel finale, poi sbagliato da Galabinov. "Il mister era un po' arrabbiato, ci ha detto che c'erano situazioni che potevamo gestire meglio. Ha ragione. Ma venire qui e fare il nostro gioco non era affatto facile. Dobbiamo guardare avanti". Anche questa sera uno scambio con Cristiano Ronaldo. "Ci eravamo parlati all'andata e gli avevo chiesto la maglia. Lui se lo ricordava e infatti me l'ha data alla fine del primo tempo".