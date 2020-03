Guarisce il contagiato della Pianese, ma c'è un caso nella Reggiana

Fuori provincia - Buone notizie dalla Toscana. La Pianese ha comunicato attraverso il sito ufficila che "l’Asl Toscana sud est e l’Azienda ospedaliera di Siena hanno comunicato la completa guarigione del calciatore di ventitré anni" che era stato il primo giocatore professionista positivo al Covid-19. Il giovane, che aveva con molta probabilità contratto il virus durante un periodo di ferie passate in Emilia, è risultato negativo a due tamponi faringei svolti a 24 ore di distanza l'uno dall'altro.

La Lega Pro però non può sorridere del tutto, visto che in queste ore viene riportato un nuovo caso di positività. Riguarda in questo caso un giocatore della Reggiana, testato presso l'ospedale di Crema nelle scorse ore. Il calciatore si trova "attualmente in buone condizioni di salute - fa sapere una nota del club - La società è attiva per le dovute comunicazioni agli enti sanitari del territorio e si prepara a seguire nel prossimo periodo la profilassi indicata”. Tutta la rosa e i dirigenti venuti a contatto con il paziente potrebbero ora dover passare un periodo di quarantena.