Greco si presenta a Perugia: "Ambizioni di andare lontano"

Fuori provincia - “La maglia del Perugia è importante, la società e i tifosi hanno ambizioni di fare qualcosa di bello. Per chi come me non è più giovanissimo avere una motivazione forte è fondamentale per fare bene il proprio lavoro. Chi ha fatto la storia di questa società poi è arrivato sui grandi palcoscenici". Tempo di presentazioni anche a Perugia, che oggi ha messo davanti ad un microfono il centrocampista Leandro Greco. Il tifoso è una parte importante del nostro lavoro, è quello che ti spinge a fare qualcosa di bello perché il calcio va oltre lo sport, ha anche un valore sociale. Il pensiero di poter regalare qualcosa che va oltre il valore sportivo a tante persone che sono legate alla squadra della propria città è gratificante. Per me è motivo di orgoglio far parte di questa grande famiglia e spero di poter dare qualcosa di importante alla gente" di Perugia”.

Ricorda con piacere il suo esordio in Serie A: Sono momenti particolari in cui non ti rendi conto di quello che stai vivendo, poi con il tempo capisci cosa sei riuscito a raggiungere, rivedi amici che hanno fatto storie diverse. Pensi di essere stato bravo a coltivare dei sogni e a riuscire a realizzarli”.