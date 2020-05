Gravina incontra Conte, da questo dipende il destino della stagione

Fuori provincia - Il protocollo sanitario riveduto e corretto è tra le mani del governo che dovrà valutarlo entro mercoledì, quando il presidente del consiglio Giuseppe Conte incontrerà Gabriele Gravina, numero uno della Federcalcio. Un incontro da cui dipendono le sorti della stagione 20/21. Il calcio vuole arrivare in fondo, ma sono tanti gli aspetti da discutere. I medici sportivi non ci stanno a fare da parafulmine per contenziosi penali legati ad eventuali contagi di tesserati. La parte in cui si dice che tutto il "gruppo squadra" dovrebbe affrontare la quarantena in caso di una positività è poi un aspetto che rischia di vanificare ogni tentativo di chiudere in effetti giocando tutte le partite. Parleranno anche di questo Conte e Gravina. Il prossimo consiglio federale, che si terrà in settimana (ora è programmato proprio per mercoledì), potrà evadere tanti altri temi pesanti, tra cui la scadenza dei contratti, le licenze nazionali e l'eventuale nuovo format dei campionati.