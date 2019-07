Gli ultras dell'Ascoli in massa a Sarnano per il match con lo Spezia

Fuori provincia - In attesa di capire quali sarà l'ultima avversaria dello Spezia in quel di Sarnano, la partita del 27 luglio contro l'Ascoli appare già un test che darà buone indicazioni. Intanto perché si gioca contro una diretta avversaria che ha fatto un mercato importante fino a questo momento e poi perché gli aquilotti giocheranno decisamente in trasferta. Gli ultras marchigiani hanno annunciato che torneranno "ufficialmente a seguire l'Ascoli Calcio sabato 27 luglio a Sarnano per la gara amichevole contro lo Spezia", invitando "tutta la tifoseria a partecipare numerosa". Un'ora di macchina per i supporter bianconeri, contro un viaggio piuttosto pesante per quelli bianchi.