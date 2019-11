Gli studenti pisani ringraziano lo Spezia: oggi si esce un'ora prima

Fuori provincia - Lectio brevis spediensis. Pisa si prepara ad ospitare la partita di oggi pomeriggio contro lo Spezia e il Comune ha disposto una serie di accorgimenti per permettere lo svolgimento dell'evento nel migliore dei modi. Per motivi di sicurezza è stata disposta la chiusura al traffico di via Contessa Matilde a partire dalle ore 13, è stata disposta anche la chiusura anticipata alle ore 12 delle scuole superiori che hanno sede lungo via Contessa Matilde. Di seguito i provvedimenti temporanei di viabilità e sosta relativi previsti per domani sabato 9 novembre.



Provvedimenti alla sosta



Dalle ore 08:00 alle ore 20:00, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti strade:



Piazzale Rosmini /Via Rosmini – Via U. Rindi da Via Piave alla cancellata posta a Est – Via L. Bianchi davanti all’ingresso della gradinata - Via C. Matilde– Via Piave Trav. A. (strada senza nome) – Via Giunta Pisano ambo i lati- Via Diotisalvi ambo i lati, da Via Giunta Pisano all’edificio Scuola di Ingegneria polo F – Via Andrea Pisano ambo i lati , da Via Giunta Pisano a Via Vecchia di Barbaricina.