Giulione Ebagua is back! Segna in Italia dopo due anni e mezzo

Fuori provincia - A 33 anni e mezzo Giulio Ebagua torna a esultare per un gol in Italia. L'ex centravanti dello Spezia, dopo aver cercato fortuna negli Emirati Arabi, è rientrato nel calcio italiano come attaccante del Bisceglie. Alla sua quarta presenza la prima rete, il pareggio nel finale sul campo del Catania in cui esordiva il nuovo allenatore Cristiano Lucarelli. Palla sul secondo palo e tuffo di testa dopo aver anticipato il marcatore. Non segnava in Italia da un Vicenza-Novara dell'aprile 2017.