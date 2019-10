Giulio Maggiore in campo nella vittoria degli Azzurrini

Fuori provincia - Maggiore in campo per circa mezz’ora questo pomeriggio in Armenia-Italia under 21. Lo spezzino entrato in campo al 64º minuto al posto di Frattesi quando il punteggio era già di uno a zero per gli azzurrini. Il gol di Scammacca nel primo tempo vale la vittoria per i ragazzi di Nicolato, che quindi chiudono al meglio questi impegni autunnali. Per maggiore la prima presenza in Under 21 in una partita di qualificazione, un’ennesima soddisfazione per il centrocampista che allunga così la sua carriera nelle giovanili azzurre. In campo anche l’altro spezzino Luca Ranieri.