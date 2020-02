Giovanni Soldini pronto per la Caribbean Multihull Challenge

Fuori provincia - Giovanni Soldini e il Team di Maserati Multi 70 sono pronti a partecipare alla seconda edizione della Caribbean Multihull Challenge, che si svolgerà dal 14 al 16 febbraio con partenza e arrivo a Simpson Bay, situata nella parte meridionale dell’isola franco-olandese Saint-Martin/Sint Maarten. La regata, organizzata dal Sint Maarten Yacht Club, è riservata ai multiscafi, che disputeranno tre prove nel Mar dei Caraibi.

20 i multiscafi iscritti all’evento, divisi in 5 categorie. Nella prima categoria destinata ai multiscafi oceanici, oltre a Maserati Multi 70, è presente ancora una volta Argo, con skipper Jason Carroll, incontrato l’ultima volta nel 2019 in occasione della Transpacific Yacht Race. Il trimarano americano, lungo 70 piedi, gareggerà per la prima volta in assetto volante, dopo la recente installazione di foil volanti e timoni a T.



Maserati Multi 70 si presenta alla partenza con un nuovo sistema idraulico di pompe e cilindri che permette di regolare il rake, cioè l’inclinazione dei foil, danneggiato durante la Cape2Rio 2020. La prima prova della Caribbean Multihull Challenge, che partirà venerdì 14 febbraio, è una novità di quest’anno ed è stata pensata per permettere ai 70 piedi di dare il meglio di sé su un percorso più lungo rispetto a quello tradizionale: i concorrenti partiranno da Simpson Bay, Sint Maarten, e si dirigeranno verso Sud-Est, circumnavigheranno l’isola di Saint Barthélemy e navigheranno verso il traguardo, sempre a Simpson Bay. Il vincitore della regata fisserà anche il record da battere nelle edizioni future.



Le prove previste per sabato 15 e domenica 16 febbraio presentano rotte più brevi: da Simpson Bay a Grand Case, sul lato francese dell’isola, e ritorno il giorno successivo. Giovanni Soldini commenta: «È la prima volta che ci confrontiamo con Argo dotato di foil e timoni volanti, per cui la regata si annuncia molto interessante. Argo ha dei foil moderni, più piccoli e meno aggressivi dei nostri, mentre noi abbiamo passato gli ultimi 3 anni a sviluppare il sistema volante di Maserati Multi 70: sarà molto interessante vedere le differenze e le potenzialità dei due sistemi, oltre ad essere un’ottima occasione per allenarsi in vista della RORC Caribbean 600, che partirà il 24!».