Giorgio Chiellini prova a rientrare per Juventus-Spezia del 2 marzo

Fuori provincia - Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, rimarrà fermo per una paio di settimane a causa di un problema muscolare. Il 36enne ha riportato un fastidio ad un polpaccio che gli esami strumentali escludono comporti lesioni. Il difensore dovrà comunque rimanere a riposo fino a fine mese, con la prospettiva di tornare in tempo per la partita contro lo Spezia del 2 marzo. L'altro veterano, Leonardo Bonucci, si era fermato nelle ore precedenti e proverà anch'egli ad esserci allo stadium contro gli aquilotti.