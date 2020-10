Ginnastica Canaletto sugli scudi in quel di Padova

Fuori provincia - Il 3 ottobre a Padova si sono svolte le zone tecniche Gold del Campionato federale di ginnastica artistica Allieve 1 e 2.



Nelle Allieve 1 Giulia Scattina (classe 2011) conquista un ottimo 15 posto con una buona gara. Nelle Allieve 2: brava Giada Mazzini (classe 2010) che si classifica 15^.



Buona gara per Emma Bologna (classe 2010) 20esima classificata e per finire 21esima posizione per Elena Meca (classe 2010). Buone prestazioni per le ginnaste spezzine che dopo la pausa del periodo, finalmente hanno potuto riprendere a gareggiare. A Civitavecchia il 9 ottobre si sono svolte le gare di Zona Tecnica Gold per le Allieve 3 e 4. A scendere in campo è Iside Cirronis (classe 2009) che nonostante un piccolo errore dato dall'emozione riesce a conquistare un terzo posto in zona tecnica e quindi a staccare il pass per la finale Nazionale del giorno successivo per giocarsi il titolo con le migliori 40 ginnaste italiane. Iside dopo una bellissima gara conquista un ottimo è meritato 20esimo posto. Come Allieva 4 abbiamo Elisa De Cesare (classe 2008) che con una gara pulita e nuovi elementi porta a casa un settimo posto.



Un pensiero infine, va a Gaia, che per un infortunio non ha potuto gareggiare. Soddisfatti i tecnici Elena Pireddu e Monica Rovagna che hanno potuto provare nuovamente le emozioni di vedere le proprie ginnaste in campo gara.