Gianluca Andrissi potrebbe seguire Luigi Micheli al Brescia di Cellino

Fuori provincia - Luigi Micheli e Gianluca Andrissi ancora al lavoro fianco a fianco? E' una delle ipotesi ventilate da Brescia per il nuovo corso inaugurato dal presidente Cellino. Il suo corteggiamento nei confronti dell'ex amministratore delegato dello Spezia, iniziato almeno un paio di anni fa, sfocerà presto in un matrimonio quando il dirigente carrarese avrà scontato l'inibizione che lo affligge. Per il ruolo di direttore sportivo ora si fa il nome di un'altra vecchia conoscenza aquilotta: il professor Andrissi, scopritore di Augello e Pessina tra gli altri, ed attuale uomo mercato del Feralpisalò.

Sono d'altra parte rimasti molto buoni i rapporti tra i due dirigenti anche dopo la fine del sodalizio in aquilotto. In questo domino troverebbe posto un altro ex Spezia, ovvero lo spezzino Andrea Grammatica che approderebbe proprio al Feralpisalò con due anni di ritardo. Era stato infatti in lizza proprio con Andrissi per diventare il diesse dei Leoni del Garda già nella primavera del 2018, prima che Davide Vagnati lo portasse con sé alla Spal.