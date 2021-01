Giampaolo non si nasconde: "Ci serve un filotto di risultati positivi"

Fuori provincia - "E' una sfida molto importante". Non ci gira attorno Marco Giampaolo. Il Torino è in una posizione di classifica che nessuno avrebbe preventivato ad inizio campionato, la partita contro lo Spezia una delle ultime occasioni del girone d'andata per il colpo di reni (alla prossima c'è il Benevento). Umori opposti all'Olimpico: aquilotti in serie positiva, granata reduci da un punto in due partite. "Lo Spezia gioca un calcio spensierato, ha poco carico psicologico. Dobbiamo prepararla nel miglior modo possibile. Ho cercato di recuperare i calciatori dal punto di vista fisico, poi penseremo anche all'aspetto tattico", ha detto oggi in conferenza stampa.

A proposito di questo, Andrea Belotti si candida a trascinare la squadra. "Non ha problemi di energia. Il nostro non è un problema di modulo. Devi avere la giusta mentalità, pensare di dominare l'avversario sul piano tattico, tecnico e fisico". Il cabina di regia ci sarà Segre, per Baselli al massimo uno spezzone nel secondo tempo. Giampaolo è fiducioso: "Oggi ci esprimiamo bene, ma paghiamo il pregresso. C'è disponibilità da parte di tutti, ora serve un filotto di risultati positivi".