Giampaolo: "Non abbiamo nelle nostre corde di fare la partita"

Fuori provincia - "Non abbiamo le caratteristiche di fare la partita. Noi la facciamo addosso agli avversari e questo significa poi che qualcosa concedi perché sprechi energie. Siamo fortissimi nel non far fare la partita agli avversari, ma quando tocca a noi... non siamo palleggiatori. Ci siamo adeguati alla nostre caratteristiche, che è di fare una partita di consistenza ma fare fatica e proporre". Così parla a Sky Sport<7/I> Marco Giampaolo, che in settimana aveva attirato i complimenti per la prestazione del Torino contro il Milan in Coppa Italia e oggi invece non può essere soddisfatto di uno 0-0 in superiorità numerica in una partita da vincere a tutti i costi per i granata. "Ci siamo messi nelle condizioni di giocare ogni partita senza poter sbagliare nulla, che sia la prima o l'ultima ad avere di fronte. Oggi eravamo anche un po' stanchi fisicamente e psicologicamente. Era la quinta partita in tredici giorni".