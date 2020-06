Ghirelli: "La serie B a due gironi una fake news, ma riforme servono"

Fuori provincia - "Al tavolo delle riforme verrà fuori chi bluffa. Le rinunce ai playoff sono indice delle difficoltà: il 31% delle società non sa cosa fare il prossimo anno, ma chi parla di ridurre i club in Serie C non conosce il calcio". Lo ha detto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ospite di una trasmissione radiofonica. "Il discorso sui due gironi di Serie B è una fake news. Il decreto che dava pieni poteri alla FIGC non significava poter trasformare questo campionato. Mi sorprende che molti dirigenti federali, non Gravina, si siano dimenticati dell'autonomia sportiva"