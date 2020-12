Genoa beffato al 97esimo: contro la Fiorentina finisce 1-1

Fuori provincia - Al Franchi succede tutto nel finale di gara, dopo che il primo tempo va in archivio senza offrire molte emozioni: da una parte ci prova Sturaro, ribattuto da un difensore, dall'altra Ribery, che non inquadra la porta su assist di Castrovilli. Proprio il 10 viola deve lasciare il campo per infortunio prima dell'intervallo. Nella ripresa si alza il ritmo, la Fiorentina sfiora la rete con Vlahovic, ma a 1' dal novantesimo passano gli ospiti, con Pjaca che finalizza un assist di Destro dopo errore di Borja Valero. Pare finita, ma all'ottavo minuto di recupero arriva il pareggio di Milenkovic a fissare l'1-1 finale, che cambia poco nella classifica delle due squadre.



(fonte Lega serie A)