Fuori provincia - Luca Pellegrini sarà sottoposto nei prossimi giorni a una risonanza magnetica per accertare l’entità del fastidio riportato all’adduttore di sinistra nel match contro il Milan. Il Genoa perde uno dei fedelissimi di Maran in vista della sfida del 23 dicembre contro lo Spezia al Picco. Il mancino, quasi sempre titolare in questi primi mesi di campionato, si rivedrà solo nel 2021.