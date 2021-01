Gattuso non si capacita: "Certo che mi brucia, andiamo avanti..."

Fuori provincia - “Difficile parlare di questa partita. Se perdi sicurezza per un passaggio sbagliato o ragionare a livello individuale. Siamo una squadra ancora troppo nervosa, non accettiamo un gol preso e rischiamo di compromettere le partite. Facciamo tanti errori di valutazione”. Rino Gattuso a DAZN parla di una squadra tatticamente e tecnicamente matura, ma fragile psicologicamente. “Il gol è un problema, ma non voglio sentire parlare di sfortuna. Dobbiamo imparare ad annusare prima il pericolo e trovare cattiveria sotto porta. Negli ultimi dieci metri devi andare con veemenza. Forse è colpa mia che non gli ho fatto capire come si va su quei palloni. Sì certo, mi brucia. Ma dobbiamo accettare la sconfitta e andare avanti”.