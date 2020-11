Gasperini su Italiano: "Tecnici come lui rivoluzionano l'idea che ci si salvi solo con il catenaccio"

Fuori provincia - "Per me è un grande onore sempre se qualcuno mi vede come un'ispirazione. Non possiamo scambiarci i complimenti, ma parlano i risultati ed il modo di giocare. C'era un periodo in cui le neopromosse dovessero salvarsi solo con la sofferenza, il catenaccio, la difesa... e invece, anche grazie a tecnici come Italiano, ora sappiamo che si può raggiungere questo traguardo giocando a calcio, scendendo in campo con coraggio e fare il loro percorso". Così Gian Piero Gasperini su Vincenzo Italiano, che lo ha citato in settimana come uno degli allenatore da cui è maggiormente affascinato del panorama italiano.