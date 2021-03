Gasperini porta anche Zapata

Fuori provincia - Riflettori puntati sul Gewiss Stadium e sul primo anticipo della 27ª giornata di Serie A TIM: l’Atalanta riceve la visita dello Spezia. Per i nerazzurri sarà importante conquistare l’intera posta in palio per continuare a stazionare nelle zone più alte della classifica. Per lo Spezia un risultato utile sarebbe una manna dal cielo in ottica salvezza.



13 Mattia Caldara

15 Marten de Roon

19 Berat Djimsiti

11 Remo Freuler

41 Davide Ghislandi

95 Pierluigi Gollini

8 Robin Gosens

72 Josip Ilicic

20 Viktor Kovalenko

7 Sam Lammers

3 Joakim Mæhle

18 Ruslan Malinovskyi

59 Aleksej Miranchuk

9 Luis Muriel

6 José Luis Palomino

88 Mario Pašalic

32 Matteo Pessina

17 Cristian Romero

31 Francesco Rossi

40 Matteo Ruggeri

57 Marco Sportiello

2 Rafael Toloi

91 Duván Zapata