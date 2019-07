Galabinov lascia il ritiro per un consulto medico

Fuori provincia - Non è un generico affaticamento quello che ha tenuto Andrej Galabinov lontano dal terreno del "Maurelli" di Sarnano nella prima amichevole estiva. La stagione del centravanti bulgaro parte nuovamente con il piede sbagliato. Oggi lascerà con tutta probabilità le Marche e il resto dei compagni per trasferirsi alla Spezia ed essere visitato dal professor Gian Carlo Coari, responsabile della struttura sanitaria. Al medico l'ultima parola sul da farsi, anche se l'anamnesi fatta dallo stesso calciatore per adesso lascia spazio a un velato ottimismo. Ma il dolore, che pare di tipo articolare e non muscolare, c'è ed allora lo Spezia vuole muoversi con la massima cautela.



Ieri mattina Galabinov aveva provato a forzare, tornando a lavorare insieme ai compagni dopo alcuni giorni alternati tra corsa solitaria, leggero lavoro atletico, scarico e riposo. Nel pomeriggio però non era più sceso in campo agli ordini di Vincenzo Italiano, confermando i timori che erano rimasti in piedi all'interno dell'ambiente nonostante gli sviluppi delle ore precedenti. Per adesso niente di preoccupante. Fatto sta che il calciatore, atteso da un'annata di riscatto, pare continuare a ricalcare i passi del suo primo sfortunato anno con la maglia bianca. Tra preparazione a metà con il Genoa, infortuni muscolari e contusioni di gioco, il vero Galabinov al "Picco" si è visto raramente e tutta la squadra ne ha risentito. Al professor Coari ora la decisione se andare agli esami strumentali per tentare di capire l'entità del problema.



Se un anno fa c'era Okereke da poter sfruttare come centravanti - con ottimi risultati - quest'anno la situazione è un po' diversa. Gyasi e Delano sono ali che possono essere adattate al centro, mentre Gudjohnsen sarà valutato fino a fine mese e poi dovrebbe prendere nuovamente la strada del prestito in serie C. Fortunatamente il mercato è ancora lungo e il tesoretto ricavata dalla cessione del nigeriano al Club Brugge è ancora praticamente intatto. C'è tempo per Guido Angelozzi, se per Galabinov si prospettasse già uno stop, di tornare a cercare un protagonista in un ruolo in cui si decidono spesso le sorti di un intero campionato come hanno dimostrato il Brescia con Donnarumma e il Lecce con La Mantia.