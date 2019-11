Fuga Benevento, batte l'Empoli ed è a +5 sulla seconda

Fuori provincia - Il Benevento continua a vincere e prova la prima fuga stagionale in vetta alla classifica. Dopo la Cremonese anche l’Empoli si inchina alla capolista nel posticipo dell’undicesima giornata della Serie BKT. La squadra di Filippo Inzaghi supera a pieni voti il secondo esame di maturità battendo la squadra dell’ex tecnico Cristian Bucchi per 2-0.



Ad aprire le marcature della sfida contro i toscani è Tuia al 14'. Il difensore giallorosso sfrutta al meglio un angolo di Kragl e di testa gonfia la rete. Il raddoppio arriva alla mezz’ora grazie proprio a un sinistro micidiale di Kragl, che non lascia scampo a Brignoli. In mezzo anche un palo colpito da Tello a certificare la supremazia giallorossa. Nella ripresa timida reazione dell’Empoli che non riesce a trovare la via della rete.



Sanniti a quota 24 punti in classifica, toscani che restano a 17 e rimandano l’appuntamento con la vittoria che manca oramai da più di un mese.