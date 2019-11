Frosinone ok da sei partite e porta chiusa da 276 minuti

Fuori provincia - Dopo un inizio orribile, la corazzata di Alessandro Nesta si è ripresa e sta cercando di accelerare i tempi per rimontare le posizioni di classifica. E poco importa adesso se il Frosinone, assieme al Livorno, è una delle due squadre della serie B 2019/20 che segna con meno giocatori diversi, 4 per ciascuna delle due compagini. Nel caso dei ciociari sono Capuano, Ciano, Dionisi e Paganini. Che la musica sia cambiata lo dicono molto significativamente i numeri: Frosinone imbattuto da 6 turni, con 3 successi e altrettanti pareggi. Ultimo k.o. ciociaro l’1-3 a Perugia del 28 settembre scorso. I giallazzurri non subiscono gol in Lega B da 276’ (Palombi al 84’ di Cremonese- Frosinone 1-1 del 26 ottobre scorso, da cui si contano i residui 6’ dello “Zini” e le 3 intere gare contro Trapani (3-0 in casa), Cittadella (0-0 esterno) e ChievoVerona (2-0 in casa).